علاء عباس يوضح حقيقة تخلفه عن الالتحاق بنادي النجف

شفق نيوز- بغداد

علق اللاعب علاء عباس، يوم الثلاثاء، على ما يُتداول بشأن تخلفه عن الالتحاق بنادي النجف، مؤكداً أن هذه الأنباء غير صحيحة.

وقال عباس، إنه موجود في مدينة النجف منذ يومين، وقد اجتمع مع رئيس النادي شخصياً وناقش معه جميع التفاصيل المتعلقة بعلاقته مع الفريق، مشيراً إلى أن الاتفاق كان واضحاً بينهما على جميع النقاط.

وحضر اللاعب بعد الاجتماع إلى التمرين بشكل طبيعي للمشاركة مع الفريق، لكنه فوجئ بأحد الأعضاء يرفض دخوله إلى الملعب، وفقاً له، وأخبره بأن الأمر ليس بيد رئيس النادي ولا المدرب.

وأشار عباس، إلى أن "هذا العضو لم يكن على علم بالاتفاق الذي جرى بينه وبين رئيس النادي، وبالتالي فإن القرار الذي اتخذه لم يكن مبنياً على الواقع".

ووجّه علاء عباس، رسالة إلى جماهير نادي النجف، أكد فيها اعتزازه باللعب لهذا النادي العريق ورغبته بتقديم أفضل ما لديه، مؤكداً أن ما يُثار من إشاعات حول تخلفه أو غيرها لا يعدو كونه سوء فهم نتج عن بعض التضاربات الداخلية التي ستُحل في أقرب وقت.