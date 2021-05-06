علاء عباس يعود للملاعب بعد تماثله للشفاء

شفق نيوز/ عاد نجم المنتخب العراقي لكرة القدم والمحترف في نادي جيل فيسنتي البرتغالي علاء عباس الى التدريبات البدنية من جديد بعد تماثله للشفاء من تدخل جراحي.

وقال مصدر مقرب من علاء عباس لوكالة لشفق نيوز، إن قرار العودة صدر من طبيب النادي البرتغالي الخاص، بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت له الشهر الماضي .

واضاف ان علاء عباس بحاجة الى عشرة ايام للتأهيل والاستشفاء قبل الدخول في ضمن تشكيلة الفريق واللعب معه في منافسات الأدوار المتبقية من الدوري البرتغالي الممتاز.

وكان اللاعب علاء عباس خضع لعملية جراحية بتاريخ 2021-4-8 على مستوى الكاحل بعد تعرضه للاصابة في احدى تدريبات فريقه جيل فيسنتي البرتغالي.