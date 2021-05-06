سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

علاء عباس يعود للملاعب بعد تماثله للشفاء

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-06T06:43:23+0000
علاء عباس يعود للملاعب بعد تماثله للشفاء

شفق نيوز/ عاد نجم المنتخب العراقي لكرة القدم والمحترف في نادي جيل فيسنتي البرتغالي علاء عباس الى التدريبات البدنية  من جديد بعد تماثله للشفاء من تدخل جراحي.

وقال مصدر مقرب من علاء عباس لوكالة لشفق نيوز، إن قرار العودة صدر من طبيب النادي البرتغالي الخاص، بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت له الشهر الماضي .

واضاف ان علاء عباس بحاجة الى عشرة ايام للتأهيل والاستشفاء قبل الدخول في ضمن تشكيلة الفريق واللعب معه في منافسات الأدوار المتبقية من الدوري البرتغالي الممتاز.

وكان اللاعب علاء عباس خضع لعملية جراحية بتاريخ 2021-4-8 على مستوى الكاحل بعد تعرضه للاصابة في احدى تدريبات فريقه جيل فيسنتي البرتغالي.

related

علاء عباس يوقع رسمياً لجيل فيسنتي البرتغالي

Date: 2020-12-06 15:46:08
علاء عباس يوقع رسمياً لجيل فيسنتي البرتغالي

المنتخب العراقي يوضح اسباب عدم استدعاء علاء عباس

Date: 2020-12-16 07:25:46
المنتخب العراقي يوضح اسباب عدم استدعاء علاء عباس

العراقي علاء عباس يدشن مهمته بلقاء الوصيف بالدوري البرتغالي

Date: 2020-12-20 07:26:47
العراقي علاء عباس يدشن مهمته بلقاء الوصيف بالدوري البرتغالي

علاء عباس يسهم في تأهل "جيل فينستي" للدور الـ16 لبطولة كأس البرتغال

Date: 2021-01-15 07:59:57
علاء عباس يسهم في تأهل "جيل فينستي" للدور الـ16 لبطولة كأس البرتغال

سواريز يشيد بامكانيات عباس: بإمكانه أن يعطينا الكثير

Date: 2021-01-16 08:16:12
سواريز يشيد بامكانيات عباس: بإمكانه أن يعطينا الكثير

صحيفة برتغالية: عراقيون يتهمون مدرب جل فيستني بالعنصرية

Date: 2021-02-15 06:41:23
صحيفة برتغالية: عراقيون يتهمون مدرب جل فيستني بالعنصرية

في أول ظهور.. العراقي علاء عباس يقود ناديه البرتغالي إلى الفوز

Date: 2020-12-12 20:55:24
في أول ظهور.. العراقي علاء عباس يقود ناديه البرتغالي إلى الفوز