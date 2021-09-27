علاء عباس يصل بغداد ويلتحق بالقوة الجوية

شفق نيوز/ وصل مهاجم فريق القوة الجوية، علاء عباس، يوم الاثنين، إلى العاصمة بغداد بعد ان انهى التزاماته مع ناديه البرتغالي "جل فيسنتي" وحصوله على الاستغناء الدولي.

وقال عباس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "انا سعيد بتواجدي مع الصقور وتمثيله هذا الموسم واسعى لإثبات الذات والعودة الى المنتخب الوطني من خلال بوابة القوة الجوية".

واضاف "سنكون رقما صعبا في دوري أبطال آسيا بوجود اسماء كبيرة وقادرة على تحقيق نتائج تليق بسمعة الكرة العراقية".

واشار الى ان هدفه "حصد لقبي الدوري الممتاز وكأس العراق فضلا عن لقب هداف الدوري العراقي".