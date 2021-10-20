علاء عباس يخطف فوزاً صعباً للقوة الجوية على حساب الكرخ

شفق نيوز/ تمكن نادي القوة الجوية لكرة القدم، من انتزاع فوز صعب بهدف نظيف على ضيفه فريق نادي الكرخ في اللقاء الذي احتضنه ملعب الشعب الدولي.

هدف الفوز لـ"الصقور" جاء عن طريق البديل الناجح علاء عباس في الدقيقة 87.

وشهد اللقاء طرد مدرب فريق نادي الكرخ رزاق فرحان بعد نهاية الشوط الأول لاعتراضه على حكم اللقاء.

كما شهدت المباراة مشاركة لاعب المنتخب ونادي القوة الجوية علاء عباس لأول مرة مع الفريق الجوي بعد ان زجه المدرب احمد خلف قبل نهاية اللقاء بعشر دقائق بعد غياب طويل بسبب الاصابة بدلا من المحترف موسيس.