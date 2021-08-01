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علاء عباس يتلقى عروضاً خارجية ويضع الزوراء خياره الثاني

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-01T08:40:50+0000
علاء عباس يتلقى عروضاً خارجية ويضع الزوراء خياره الثاني

شفق نيوز/ أكد عبد الكريم عبد الرزاق مدير فريق نادي الزوراء لكرة القدم بان ادارة النادي اتصلت باللاعب علاء عباس من أجل الانضمام لصفوف الفريق في الموسم القادم.

وقال عبد الكريم لوكالة شفق نيوز؛ انه اتصل باللاعب علاء عباس وذلك بتكليف من ادارة النادي وطرحت له الدعوة وقد رحب بالعرض المقدم له من الزوراء.

واضاف ان اللاعب علاء عباس رحب بعرض الزوراء، وقال انه تلقى عروضا خارجية من اندية مختلفة.

وأشار إلى أنه في حالة عدم الاتفاق مع اي نادي خارجي ستكون الاولوية لفريق الزوراء في التفاوض وتمثيله في الموسم 2021-2022.

وكانت ادارة الشرطة قدمت عرضاً مغريا للاعب علاء عباس بغية تمثيل فريقها الكروي للموسم الجديد.

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