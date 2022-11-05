إعلان نتائج قرعة بطولة السوبر "الغرب الآسيوي" لأندية السلة

شفق نيوز / جرت في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم السبت، قرعة النسخة الأولى من بطولة السوبر "الغرب الآسيوي" لكرة السلّة تحت مسمى بطولة "الوصل"، التي ستقام في لبنان خلال شهر كانون الأول المقبل.

ويشارك في البطولة، 16 فريقاً من أحد عشر دولة، تقسمت على شكلين حسب إعلان نظام المسابقة، الأول ضم أندية دول (العراق ولبنان وسوريا وفلسطين وإيران)، والثاني ضم أندية ممثلي دول الخليج العربي وهم (الكويت والسعودية وقطر والامارات والبحرين وعُمان).

ونتج عن القرعة، أربعة مجاميع، الخليجي ضم مجموعتين الأولى أندية (الهلال السعودي، شباب أهلي دبي الاماراتي، البشائر العُماني، كاظمة الكويتي)، والثانية ضمت أندية (المنامة البحريني، السد القطري، الكويت الكويتي، النصر السعودي).

أما الشكل الثاني، فضمت المجموعة الأولى منه أندية (بيروت اللبناني، زوباهان الإيراني، رام الله الفلسطيني، اتحاد أهلي حلب السوري)، والثانية ( شارداد الإيراني، النفط العراقي، الكرامة السوري، الرياضي اللبناني).

وستقام البطولة بنظام ذهاب وإياب، يتأهل متصدرو المجاميع مباشرة إلى دور نصف النهائي، بينما سيخوض أصحاب المراكز الثاني والثالث مواجهات تأهيلية لإكمال أضلاع شكل نصف النهائي.