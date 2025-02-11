إعلان نتائج قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات دوري المحترفين لكرة الصالات

شفق نيوز/ أجرت لجنة كرة الصالات والشاطئية، اليوم الثلاثاء، قرعةَ مجموعة الفرات الأوسط للتأهل إلى الأدوارِ النهائيّة لدوري المُحترفين لكرة الصالات للموسم المقبل.

وجرت القرعة في مقر الاتحاد بحُضورِ عضو الاتحاد غالب الزاملي ونائب رئيس اللجنة زياد شامل، وممثلي الأندية المتأهلة، وتم الاتفاقُ على أن تنطلقَ المباريات في 2025/2/18.

وقال عضو الاتحاد غالب الزاملي، في كلمة له خلال المراي، إن: الاتحادَ داعمٌ وساندٌ لكرة الصالات، ويسعى إلى النهوضِ بواقعها من جميع النواحي.

وأضاف: نجاحُ وتطور اللعبة يعتمدُ بصورةٍ كبيرةٍ على اهتمام الأندية بالفرقِ، وتوفير جميع مستلزمات النجاح لها، لأن اللعبةَ أخذت بالانتشارِ، والمبارياتُ تحظى بمتابعةٍ جماهيرية كبيرة.

من جهته، بيّن نائبُ رئيس اللجنة "زياد شامل" آليةَ الدوري، إذ قسمت الفرقُ الستة المتأهلة إلى مجموعتين، تلعب بطريقةِ الذهاب والإياب، يتأهل من كل مجموعة فريقان يصعدان إلى الأدوار النهائيّة المؤهلة الى دوري المحترفين للموسم المقبل.

وبعدها أجريت عمليةُ القرعة، وضمت المجموعةُ الأولى فرقَ النضال والأسرة وممثل بابل، والثانية فرق سومر والمثنى والإبداع، وستكون مواجهاتُ الجولة الأولى: النضال يلاعب الأسرة وسومر يلاقي المثنى، بينما تنطلق مبارياتُ الجولة الثانية في 2/20 بمواجهة الأسرة وممثل بابل والمثنى يلاعب الإبداع،

والجولة الثالثة تجرى مبارياتها في 2/22 بمواجهةِ ممثل بابل والنضال والإبداع وسومر.