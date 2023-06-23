إعلان نتائج انتخابات رئاسة فرع اللجنة الأولمبية في دهوك

شفق نيوز / عقدت اللجنة المكلفة بإجراء انتخابات فروع اللجنة الأولمبية في المحافظات، يوم الجمعة، مؤتمراً انتخابياً لفرع اللجنة الأولمبية في محافظة دهوك.

وأفرزت نتائج انتخابات الهيئة الإدارية لفرع اللجنة الأولمبية في محافظة دهوك، فوز أحمد قاسم محمد بمنصب الرئيس، ومحمود محمد محمود بمنصب نائب الرئيس، ونيفيان ياسر عبد الله للعنصر النسوي.

وتواصل اللجنة المؤلفة من علي البدري مدير القسم القانوني في اللجنة الأولمبية (رئيساً)، ومعاونه ليث خضر جاسم، وأسعد إرزيج سمير (عضوين)، إقامة المؤتمرات الانتخابية في عموم محافظات البلاد على وفق النظام الداخلي لفروع اللجنة الأولمبية المعدّل والذي أقرّته الجمعية العامة للجنة الأولمبية في مؤتمرها الاستثنائي الأخير العام المنصرم.