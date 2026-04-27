إعلان موعد انطلاق دوري المحترفين العراقي لكرة السلة

أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، الاثنين، تحديد 12 أيار المقبل موعداً لانطلاق منافسات دوري المحترفين، الذي سيقام في محافظتي كركوك وبغداد.

وقال رئيس الاتحاد ديار محمد لوكالة شفق نيوز، إن الدوري سينطلق رسمياً بمشاركة الفرق التي سيتم توزيعها على مجموعتين، إذ تُقام مباريات المجموعة الأولى في محافظة كركوك، فيما تستضيف العاصمة بغداد منافسات المجموعة الثانية.

وأوضح أن المرحلة الأولى من البطولة ستقام خلال الفترة من 12 إلى 16 مايو / أيار المقبل.

وأضاف أن المرحلة الثانية ستنطلق خلال المدة من 21 إلى 25 مايو / أيار، على أن يُحدد مكان إقامتها لاحقاً.

وأشار إلى أن الاتحاد حدد يومي 29 و30 مايو / أيار موعداً لإقامة مباريات دور الثمانية من دوري المحترفين، مؤكداً أن مكان إقامتها سيُعلن في وقت لاحق.

وبيّن محمد أن قرعة دوري المحترفين ستقام في 2 مايو / أيار المقبل، في قاعة اجتماعات اللجنة الأولمبية العراقية بالعاصمة بغداد.

ولفت إلى أن مباراة كأس المثابرة ستقام في 9 مايو / أيار على قاعة نادي الكرخ في بغداد، وتجمع فريقي دجلة الجامعة والدفاع الجوي.