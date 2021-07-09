إعلان مواعيد مباريات الاولمبي العراقي بالتصفيات المؤهلة لكأس آسيا

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم يوم الجمعة عن موعد مباريات المنتخب الاولمبي العراقي في التصفيات الاسيوية المؤهلة لكاس اسيا .

اذ يواجه المنتخب العراقي في اولى اللقاءات نظيره المالديفي في الـ 27 من تشرين الاول ، ويلاقي في المباراة الثانية نظيره الافغاني في التاسع والعشرين من نفس الشهر ، ويلاقي في الحادي والثلاثين من الشهر ذاته نظيره البحريني .

وكان مدرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم، التشيكي ميروسلاف سوكوب قال إن قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2022 في أوزبكستان كانت جيدة، ويتوجب علينا تقديم الأداء المطلوب والفوز لضمان التأهل عن المجموعة الثالثة.

وأكدَ التشيكي ميروسلاف سوكوب أن جميع المجموعات لها جودتها، والجميع لديهم فرصة التواجد في نهائيات آسيا تحت 23 عاماً.

وأضافَ أن "المجموعة الثالثة التي تضم البحرين وأفغانستان والمالديف تقريباً جيدة، وبالنسبة لي فأنا أعرف البحرين وأعرف بعض اللاعبين وكذلك البيئة هناك، ولكن بشكل عام يتوجب علينا تقديم الأداء المطلوب لتحقيق الانتصارات في هذه المجموعة وضمان التأهل لنهائيات آسيا 2022 تحت 23 عاماً".