إعلان مفاجئ.. غياب نجم برشلونة قبيل المواجهة مع فالنسيا

شفق نيوز/ أعلن نادي برشلونة، يوم الأحد، غياب أحد نجوم فريقه في المباراة مع فالنسيا بالدوري الإسباني المقررة مساء اليوم.

وكشف الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة، قائمة فريقه لمباراة فالنسيا، في الجولة الـ21 من الدوري الإسباني، والتي خلت من بيدري أحد نجوم الفريق.

برشلونة، أوضح في بيان، على حسابه في منصة "إكس": "يعاني بيدري من التهاب في المعدة والأمعاء، وسيغيب عن مباراة اليوم".

بيدري انضم إلى قائمة المصابين التي تشمل الحارس تير شتيغن، فضلا عن مارك بيرنال، وداني أولمو، وإينيغو مارتينيز.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا بـ39 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 10 نقاط وأتلتيكو مدريد في الوصافة بـ45 نقطة.

وجاءت قائمة برشلونة كاملة، كالآتي: كوبارسي، بالدي، أراوخو، جافي، فيران توريس، ليفاندوفسكي، أنسو فاتي، رافينيا، إيناكي بينيا، بابلو توري، كريستنسن، فيرمين لوبيز، كاسادو، باو فيكتور، لامين يامال، فرينكي دي يونغ، كوند، إريك جارسي، تشيزني، هيكتور فورت، جيرارد مارتن.