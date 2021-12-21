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إعلان قرعة دوري الشباب الممتاز لكرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-21T14:19:56+0000
إعلان قرعة دوري الشباب الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز/ أجرت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، يوم الثلاثاء، قرعة دوري الشباب الممتاز للموسم 2021-2022.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان القرعة جرت بحضور رئيس لجنة المسابقات حيدر عوفي وأعضاء اللجنة وممثلي ومدربي أندية الدوري الممتاز، وستطبق القرعة نفسها على فرق دوري الناشئين والأشبال.

وسيقام الدوري بنظام مرحلتي الذهاب والإياب، ووزعت الفرق العشرين بين مجموعتين تتأهلُ من كل مجموعةٍ ثلاثة فرق لخوض المنافسات النهائية التي ستعلب بنظام الدوري العام.

وأسفرت القرعةُ عن وجود عشرة فرق في المجموعة الأولى التي تضم ثلاثة فرق من بغداد وسبعة من الأندية الجنوبية والفرات الأوسط.

وستشهد الجولة الاولى ملاقاة النجف والنفط، ويضيف الديوانية فريق الكهرباء، ويلاعب نفط ميسان فريق أمانة بغداد، ويلتقي القاسم مع نفط البصرة، ويلعب نفط الوسط مع الميناء.

أما في المجموعة الثانية التي تضم الفرقَ الشمالية والغربية وستة فرق من بغداد، تنطلق الجولة الاولى بمواجهة الصناعة مع القوة الجوية، ويلعب الشرطة أمام الزوراء، ويلتقي أربيل ضيفه نوروز، ويلاعب زاخو فريق الكرخ، ويضيف الطلبة فريق سامراء.

وذكرَ رئيس لجنة المسابقات، حيدر عوفي، ان اللجنة تشترط وجود مدربٍ يحمل الشهادة التدريبيّة الآسيوية فئة (C) لقيادة الفرق المشاركة، فضلاً عن وجود مدربٍ للياقة البدنية وطبيب مختص، وسيتم اختيار الطواقم التحكيميّة المعتمدة.

وأضافَ ان كشوفات الفريق تتضمن وجود 40 لاعباً، وستكون هناك لجنةٌ لفحص اللاعبين للحد من حالات التلاعب بالأعمار.

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