إعلان قائمة منتخب الشباب استعداداً لنهائيات كأس العالم

شفق نيوز/ أعلنَ الجهازُ الفنيّ لمُنتخبِ الشَباب، بقيادةِ المُدربِ عماد محمد، قائمةً تضمُّ (35) لاعباً للالتحاقِ بتدريباته التي ستنطلقُ يوم الأحد المقبل الموافق (1/ 4) عند الساعةِ العاشرة مساءً في ملعبِ المدينةِ في العاصمةِ بغداد، استعداداً لنهائيات كأس العالم التي من المزمع انطلاقها في 20 من شهر / أيار المقبل.

القائمةُ ضمت كلاً من اللاعبين: حسين حسن امويد، محمد قاسم محمد (الكرخ)، عمران زكي محمد (زاخو) ، عباس كريم خضر، عبد الرزاق قاسم كعده، علي أكبر طاهر (الشرطة) ، عباس مانع رضا ، علي عباس محيسن (أمانة بغداد)، علي صادق محمود ، حيدر عبد الكريم، سجاد محمد فاضل ، محمد عماد محمد، طاهر مثنى حمد، حسن علي حسين (الزوراء)، عبد القادر أيوب، مصطفى قابيل (أربيل)، أحمد صباح جعير ، مصطفى باسم خميس ، كاظم رعد حاتم (القوة الجوية)، علي جاسم لعيبي (الكهرباء)، عبود رباح عبود (القاسم)، آدم طالب ( AAB البورك الدنماركي) شربل عوني (ويسترن الأسترالي)، الاي فاضل (غوتبيرغ السويدي )، زيدان إقبال (مانشستر يونايتد)، الكسندر اوراها (كوينز بارك رينجرز)، يوسف الإمام (مالمو السويدي)، مسلم موسى فياض ، أسهر علي حسن (الميناء) ، محمد جميل شناع (الصناعات الكهربائيّة)، عباس ماجد كعيم (الطلبة)، سجاد محمد مهدي ، عباس فاضل عباس (نفط ميسان)، إسماعيل أحمد (نوروز)، عباس عادل نعمة (الحدود).

هذا ومن المؤمل أن يخوضَ منتخب الشباب معسكراً خارجياً في منتصف الشهر المقبل، على أن يلتحق اللاعبون المحترفون في هذا المعسكر.