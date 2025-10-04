إعلان قائمة المنتخب الأولمبي العراقي لمعسكر تونس

شفق نيوز- بغداد

اعلن المدرب عماد محمد عن قائمة لاعبي المنتخب الأولمبيّ العراقي، دون 23 عاما، مساء السبت، لإقامةِ معسكرٍ تدريبيّ في تونس يبدأ في السابع من الشهر الحالي، ويتخلله خوض مباراتين وديتين يومي 11 و 14 تأهباً للاستحقاقاتِ المقبلة.

وتألفت القائمة من وسام علي وكميل سعد وليث ساجد وأموري فيصل ومصطفى نواف وأحمد عايد وسجاد محمد وعبد الرزاق قاسم وعباس عدنان وذو الفقار يونس ومصطفى قابيل ومسلم موسى وعباس فاضل وايمن لؤي، وعلي مخلد وحسين فاهم وسجاد محمد مهدي وحيدر عبد الكريم وعلي صادق كرار علي حسن ومصطفى فاضلوبوتان الامين والكسندر اوراها وآدم طالب عبد الإله غازي .