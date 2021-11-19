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إعلان أسماء 23 لاعباً سيمثلون العراق في غرب آسيا للشباب

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-19T19:31:19+0000
إعلان أسماء 23 لاعباً سيمثلون العراق في غرب آسيا للشباب

شفق نيوز/ كشف الجهاز الفني لمنتخب العراق عن 23 اسما سيمثلون تشكيلة الفريق للشباب في بطولة غرب اسيا التي تنطلق يوم غد السبت في البصرة واربيل وتستمر عشرة ايام.

ووفق الجهاز الفني فإن اللاعبين هم: محمد قاسم محمد ، عباس ماجد كعيم ، ألآي فاضل علي ، عباس حسين عبد علي ، عباس مانع رضا ، سلام محمد عكار ، محمد جميل شناع ، سجاد محمد مهدي ، سجاد محمد فاضل ، امير محمد حنيت ، علي صادق محمود ، اسهر علي حسين ، عبد الرزاق قاسم كعدة ، حسين صادق عبيد ،كاظم رعد حاتم ، عبد القادر ايوب جميل ، عباس كاظم خضر ، حسين حسن أمويد ، عمران زكي محمد ، نصر سلام عيفان ، محمد عبد الرحيم عرب ، بلند ازاد عمر ، وعلي شاخوان عمر .

ويلاقي المنتخب العراقي للشباب في الافتتاحية نظيره الكويتي غدًا السبت ضمن بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية للشباب 2021.

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