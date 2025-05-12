إعلان رسمي.. أنشيلوتي مدرباً للمنتخب البرازيلي

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، يوم الاثنين، تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بمنصب مدرب المنتخب الوطني الشاغر قبل كأس العالم 2026 بعد أن يترك تدريب ريال مدريد.

وكانت وسائل إعلام إسبانية ذكرت في وقت سابق اليوم أن لاعب الوسط السابق تشابي ألونسو سيصبح المدرب الجديد لريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني بعقد يمتد لثلاث سنوات عندما يغادر باير ليفركوزن بعد نهاية الموسم.

وسيصبح المدرب البالغ من العمر 65 عاماً أول مدرب أجنبي دائم للبرازيل، وسيقود الفريق في مباراتي تصفيات كأس العالم ضد باراغواي والإكوادور الشهر المقبل.

وستكون هذه أول مهمة دولية لأنشيلوتي، إذ سيتولى قيادة البرازيل كواحد من أكثر المدربين تتويجًا في كرة القدم على مستوى الأندية، والمدرب الوحيد الذي فاز بكل من الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

ومنذ عودته إلى العاصمة الإسبانية عام 2021، قاد أنشيلوتي ريال مدريد إلى لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، لكن بعد هزيمته أمام برشلونة يوم الأحد، بات من شبه المؤكد أنه سيرحل دون أي بطولة هذا الموسم.