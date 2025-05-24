إعلان تميمة كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً في تشيلي

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن التميمة الرسمية لنهائيات كأس العالم تحت 20 عاماً التي تستضيفها تشيلي في الفترة من 27 أيلول حتى 19 تشرين الأول 2025، في مدن سانتياغو، فالبارايسو، رانكاغوا، وتالكا.

واختارت اللجنة المنظمة للبطولة شخصية حيوان "الفِسكاش فيتو" المحلي، وهو نوع من القوارض التي تعيش في أمريكا الجنوبية ويشبه الأرانب أو الشينشيلا، ويتميز بفرائه الكثيف والناعم، ليكون تميمة وسفير البطولة.

وجاء اختيار هذا الحيوان لما يتمتع به من طابع اجتماعي، ومظهر جذاب، وطاقة لا محدودة، وهي الخصائص التي استوحي منها اسمه المشتق من الكلمة اللاتينية "حياة"، وتحظى التميمة بشعبية كبيرة بين جماهير كرة القدم حول العالم.

وجرى الإعلان عن التميمة خلال حفل رسمي أقيم في قاعة "أوديتوريو عثمان بيريز فريير" في مدينة فالبارايسو، بحضور وزير الرياضة التشيلي خايمي بيزارو، ورئيس بلدية فالبارايسو، ورئيس الاتحاد التشيلي لكرة القدم بابلو ميلاد.

وتعد هذه النسخة هي الثانية التي تستضيفها تشيلي من البطولة، بعد تنظيمها لأول مرة عام 1987 حين كانت تُعرف باسم "بطولة العالم للشباب".

ويشارك في البطولة ثلاث منتخبات عربية، هي المغرب ومصر عن قارة إفريقيا بعد بلوغهما نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر، إلى جانب السعودية ممثلة عن قارة آسيا.

كما تأهلت منتخبات الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كولومبيا، كوبا، فرنسا، إيطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية، المكسيك، كاليدونيا الجديدة، نيوزيلندا، نيجيريا، النرويج، بنما، باراغواي، جنوب إفريقيا، إسبانيا، أوكرانيا، والولايات المتحدة الأمريكية.