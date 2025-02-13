إعلان تشكيلة منتخب الشباب العراقي للقاء كوريا الشمالية

شفق نيوز/ أعلن مدرب المنتخب العراقي عماد محمد، عن تشكيلة منتخب الشباب لمواجهة منتخب كوريا الشمالية، اليوم الخميس، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية لبطولة آسيا دون 20 عاماً.

وتألفت التشكيلة من اللاعبين وهم: وسام علي، ومحمد غالب، وحسين فاهم ومصطفى قابيل، وعلي مخلد، وياسر وسام، ومسلم موسى، وسيداد حاجي وكرار جعفر، وليث ضياء، وأيمن لؤي.

ويخوض منتخب شباب العراق لكرة القدم تحت 20 سنة، اليوم، مواجهته الأولى أمام نظيره الكوري الشمالي، ضمن المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا التي تحتضنها الصين للفترة من 12 شباط/ فبراير ولغاية الأول من آذار/ مارس المقبل.

وستقام المباراة على ملعب مركز لونغهو في شينزين الصينية عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت بغداد، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانب منتخب العراق كل من السعودية والأردن.