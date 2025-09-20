إعلان تشكيلة "ليوث الرافدين" الأساسية ضد الكويت

شفق نيوز- الدوحة

نشر ‏الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، التشكيلة الأساسية لمنتخب الناشئين لمواجهة منتخب الكويت في بطولة كأس الخليج دون 17 عاماً، قطر 2025.

وتأتي هذه المباراة في مستهل مشوار ليوث الرافدين في افتتاح النسخة الأولى من البطولة التي تقام للمرة الأولى في العاصمة القطرية الدوحة.

وتقام المباراة بين المنتخبين على أديم ملعب حمد الكبير في العاصمة القطرية، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت العاصمة بغداد.

وتنطلق البطولة، بمشاركة ثمانية منتخبات هي العراق وقطر المستضيف، والسعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين واليمن، وقد تم توزيعها على مجموعتين.

وجاء منتخب العراق في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السعودية والكويت والبحرين، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات قطر وعمان والإمارات واليمن.

وفي اليوم الافتتاحي يلتقي العراق مع الكويت ضمن المجموعة الثانية، كما يواجه منتخب قطر نظيره اليمني في المجموعة الأولى وتقام المباراتان على ملعب حمد الكبير.

ويتأهل إلى نصف النهائي بطل ووصيف كل مجموعة، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية والعكس في مباريات تقام في الـ30 من أيلول/سبتمبر، فيما يقام النهائي في 3 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وتنقل أحداث جميع مباريات البطولة ببث مباشر ومجاني، على قناة السعودية الرياضية 1، وقناة الكأس القطرية 4.