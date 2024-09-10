إعلان تشكيلة أسود الرافدين الرسمية لمواجهة الكويت

شفق نيوز/ أعلن المدرب الإسباني خيسوس كاساس، المدير الفني للمنتخب العراقي لكرة القدم، عن تشكيلة المنتخب لمواجهة نظيره الكويتي اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. ستقام المباراة على ملعب جابر الأحمد الصباح في الكويت، عند الساعة التاسعة مساءً.

وتضمنت التشكيلة:

حراسة المرمى: جلال حسن

خط الدفاع: زيد تحسين، ريبين سولاقا، ميرخاس دوسكي، مصطفى سعدون، وأحمد يحيى

خط الوسط: أمير العماري، يوسف الأمين، إبراهيم بايش، وزيدان إقبال

خط الهجوم: علي الحمادي

وسيرتدي منتخب العراق الطقم الأبيض الكامل، فيما سيرتدي حراس المرمى الطقم الأصفر. أما منتخب الكويت، فسيخوض المباراة بالطقم الأزرق، وحراس مرماه سيرتدون الطقم السماوي.

هذه المباراة تعد حاسمة ضمن مشوار التصفيات، حيث يسعى المنتخبان لتحقيق النقاط الثلاث لتعزيز فرصهما في التأهل لكأس العالم 2026.