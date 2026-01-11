إعلان تشكيلة الأولمبي العراقي ضد تايلاند بكأس آسيا تحت 23 سنة

شفق نيوز- بغداد

اعلن مدرب المنتخب الأولمبي، عماد محمد، يوم الأحد، التشكيلة الرسمية لمواجهة تايلاند، ضمن الجولة الثانية من نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً.

وتألفت التشكيلة من ليث سجاد لحراسة المرمى، واللاعبين حميد علي ويوسف الإمام وعبد الرزاق قاسم وحسين فاهم وأموري فيصل ومصطفى نواف وعلي مخلد وكرار علي وعلي ضياء وايمن لؤي.

وتقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بالسعودية عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد.

وستنقل مباراة العراق وتايلاند على قناة "بين سبورت 6"، وهي الناقل الحصري لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.