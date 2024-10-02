إعلان تشكيلة "الصقور" للقاء التعاون السعودي بدوري أبطال آسيا

شفق نيوز/ أعلن مدرب فريق القوة الجوية العراقي، وسام رزق، يوم الأربعاء، عن لاعبيه أمام التعاون السعودي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2 .

وتقام المباراة على ملعب نادي التعاون عند الساعة الـ 9:00 مساءً .

وتألف فريق القوة الجوية، من محمد رحيم وجيرالد كيلوتا وزيد تحسين وارنولد جونيور ورسلان حنون ومصطفى سعدون وصفاء هادي وسعد عبد الأمير وأحمد ايسياه وبشار رسن وعلاء عباس.

وكان القوة الجوية قد فاز على التين أسير التركمانستاني 2-1، في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال آسيا 2 ، في المباراة التي جرت على ملعب البصرة الدولي.