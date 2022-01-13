إعلان القائمة الأولية للأولمبي العراقي

شفق نيوز/ أعلنَ المديرُ الفني للمنتخبِ الأولمبيٌ، ميروسلاف سوكوب، القائمةَ الأوليّة للمنتخبِ الأولمبي تحضيراً للاستحقاقاتِ المقبلة.

وقالَ المدير الإداري للمنتخبِ الأولمبي، مهدي كريم: إن سوكوب قدّمَ القائمةَ الأوليّة التي تضمُ (39) لاعباً هم كلٌ من وليد عطيه وعماد عيسى ومصطفى عذاب وحسين علي جولي لحراسةِ المرمى، ومحمد الباقر كريم وعباس ياس ومنتظر عبد الأمير ورافد طالب ومصطفى وليد وزيد تحسين وصادق زامل ومنتظر محمد جبر وأحمد سرتيب ورضا فاضل ومؤمل عبد الرضا جبر وعمار غالب ووكاع رمضان وعباس بديع وحسين عمار وكرار محمد وأحمد نعيم ومحمد عبد الزهرة ومحمد دلاور وإبراهيم غازي وأيسر قاسم وميثم وعد وإبراهيم علي وكاردو صديق ويوسف خالد ومارشز دوسكي وايسن إسحاق واليكس اوراها وأحمد حسين وهيران احمد واندريه صناتي ورامز مفيد ودانيالو السعيد وأمين الحموي ومارتن حداد.

من جانب آخر، يعقدُ الإتحاد العراقيّ لكرةِ القدم المؤتمرَ الصّحفي لمدربِ المنتخبِ الوطني (زيليكو بتروفيتش) يوم الأحد الموافق (٢٠٢٢/١/١٦) بمقر الاتحادِ في الساعةِ الثانيةِ عشرة ظهراً لإعلانِ قائمةِ اللاعبين المُستدعاة لمعسكرِ المنتخبِ الوطنيّ الذي سيقامُ في بـغــداد يوم الاثنين الموافق (٢٠٢٢/١/١٧).