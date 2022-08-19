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إعلان القائمة النهائية لمنتخب الناشئين العراقي لبطولة كأس العرب

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-19T12:39:32+0000
إعلان القائمة النهائية لمنتخب الناشئين العراقي لبطولة كأس العرب

شفق نيوز / أعلنَ مدرب منتخب الناشئين العراقي، أحمد كاظم، يوم الجمعة، القائمةَ النهائيّة للمنتخبِ المُشارك في بطولةِ كأس العرب دون ١٧ عاماً والتي تستضيفها مدينةُ وهران الجزائريّة، في الثالث والعشرين من شهر آب الجاري.

وضمت القائمةُ (٢٣) لاعباً، بينهم ثلاثة حراس مرمى هم: وليد خالد رضا وباقر بشير جاسم وسجاد محمد نايف.

واللاعبون هم: كامران أحمد خضير، سجاد راهي ناصر، علي سالم زوير، أحمد فلاح، حسن عامر كريم، حسين فاهم عدنان، علي كريم عبد، أحمد جواد كاظم، حسن جعفر كاظم، دانيال وليد مجيد، سجاد رعد حمودي، أدهم قيس خلف، مصطفى عمار هادي، باوان ستار علي، علي أكبر طاهر زاير، حسن علي حسين، كرار جعفر كاطع، أحمد عبد الرضا محمد، باقر ضياء عدنان، وإبراهيم محمد منعم.

يشارُ إلى أن منتخبَ الناشئين يلعبُ ضمن المجموعةِ الثالثة إلى جانبِ منتخبات المغرب وموريتانيا وجزر القمر.

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