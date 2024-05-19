إعلان الفرق العراقية المتأهلة لبارالمبياد باريس وتحديد مواعيد معسكرات التدريب

شفق نيوز/ حددت اللجنة البارالمبية العراقية، عن تحديد الأول من شهر تموز المقبل، موعداً لإقامة المعسكر التدريبي الأول للاعبيها ولاعباتها في منتخبات العراق المتأهلين إلى بارالمبياد باريس 2024.

وقال الأمين العام للجنة البارالمبية، مجلي عودة، لوكالة شفق نيوز، إن المكتب التنفيذي للجنة البارالمبية قرر في اجتماعه الاستثنائي ان يكون الأول من شهر تموز المقبل ولغاية السابع عشر منه، موعداً لإقامة المعسكر التدريبي الأول في تركيا، وستكون مخصصة للاعبين واللاعبات الذين حجزوا بطاقات التأهل إلى بارالمبياد باريس، التي ستقام أواخر شهر آب المقبل، للمنتخبات البرالمبية.

وأضاف مجلي، أن "17 لاعباً ولاعبة هم من سيمثلون برالمبياد العراق في باريس بفعاليات ألعاب القوى ورفع الأثقال وتنس الطاولة والقوس والسهم، فيما سيقيم منتخب المبارزة في معسكر تدريبي يتخلله عدداً من المواجهات الودية في بولندا.

وأوضح أن "عدداً من المنتخبات شرعت بالدخول في معسكرات تدريبية داخلية في العاصمة بغداد، مثل اتحادات ألعاب القوى ورفع الأثقال والمبارزة وتنس الطاولة، بينما سيعسكر منتخب القوس والسهم في محافظة كركوك تحضيراً للبارالمبياد المرتقبة".

وأشار مجلي، إلى أن "17 لاعبا ولاعبة من المتأهلين للبرالمبياد توزعوا ما بين خمسة منهم يمثلون اتحاد ألعاب القوى ومثلهم في اتحاد رفع الأثقال واربعة بالمبارزة، واثنان منهما بالقوس والسهم، ولاعبة واحدة فقط في تنس الطاولة".