إعلان التشكيلة الرسمية لأسود الرافدين ضد كوريا الجنوبية‏

شفق نيوز/ أعلن مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، غراهام أرنولد، مساء الخميس، عن تشكيلة المنتخب لمواجهة نظيره الكوري الجنوبي، في ملعب جذع النخلة بمدينة البصرة جنوبي البلاد.

وتألفت التشكيلة من :

‏جلال حسن لحراسة المرمى، واللاعبون ريبين سولاقا وزيد تحسين وميرخاس دوسكي وحسين علي وأسامة رشيد وأمير العماري ويوسف الأمين وإبراهيم بايش وعلي جاسم وعلي الحمادي.

وتنطلق المباراة في ملعب البصرة الدولي عند الساعة 9:15 مساءً، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدور الثالث في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.