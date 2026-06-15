أعلام العراق تنتشر بشوارع بوسطن الأميركية قبيل مواجهة النرويج في المونديال

شفق نيوز- واشنطن

شهدت مدينة بوسطن الأميركية، يوم الاثنين، أجواء احتفالية لافتة، حيث رفُعت أعلام المنتخبين العراقي والنرويجي على جدران الملعب والطرق الرئيسية وفي محطات الوقود، في مشهد يعكس حماساً كبيراً للقاء المرتقب بين الطرفين، قبل يوم واحد من المباراة.

وظهرت مجسمات خاصة بلقاء المنتخبين داخل المدينة، شملت كرات كبيرة تحمل أعلام البلدين، تم وضعها أمام الملعب وفي ساحة عامة، في ظاهرة وصفت بـ"الغريبة"، أشرفت عليها بلدية بوسطن الأميركية احتفاءً بالمنتخبين.

وفي السياق ذاته، زيّنت مساحات واسعة داخل عدد من محطات الوقود في المدينة بالأعلام العراقية بشكل منظم وواضح، ما أضفى طابعاً بصرياً مميزاً على أجواء الاستعداد للمباراة.

ويستهل المنتخب العراقي مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة نظيره النرويجي، فجر الأربعاء، على ملعب بوسطن، ضمن منافسات المجموعة التاسعة التي تضم أيضاً فرنسا والسنغال، في مباراة يسعى فيها الطرفان لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة المرتقبة.