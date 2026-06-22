إعلامي مع المنتخب العراقي لشفق نيوز: الجماهير في ملعب المباراة رغم المطر (صور وفيديو)

شفق نيوز- فيلادلفيا

أكد الموفد الإعلامي الرياضي مع المنتخب العراقي لكرة القدم، قحطان سليم، مساء اليوم الاثنين، أن الجماهير متواجدة في ملعب مباراة "أسود الرافدين" والمنتخب الفرنسي رغم تساقط المطر.

وقال سليم لوكالة شفق نيوز عبر اتصال هاتفي من مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأميركية: "ما زال أمامنا نحو ساعتين لانطلاق مباراة العراق وفرنسا. ونحن ننتظر ما سيؤول إليه الطقس".

وأشار إلى أن "هناك غيوماً متفرقة ومطراً في أجواء المدينة وقد قامت إدارة الملعب بتوزيع أغطية مطرية للمصورين والإعلاميين المتواجدين في الملعب".

واستدرك: "على الرغم من المطر إلا أن الجماهير متواجدة في الملعب بانتظار انطلاق المباراة".

يأتي ذلك على خلفية توقعات جوية رجحت أن يتم تأجيل مباراة منتخبي العراق وفرنسا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة في كأس العالم 2026.

وأشارت توقعات الأرصاد الجوية الأميركية إلى احتمال ارتفاع درجات الحرارة إلى نحو 33 درجة مئوية، بالتزامن مع أمطار غزيرة وعواصف رعدية متوقعة في المدينة المستضيفة للمباراة.

وتزايدت المخاوف بشأن تأثير الأحوال الجوية على اللقاء بعد اضطرار المنتخب الفرنسي إلى إيقاف إحدى وحداته التدريبية مؤخراً بسبب عاصفة رعدية ضربت المنطقة.

وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يتم تعليق المباريات بشكل فوري عند رصد صواعق رعدية بالقرب من الملعب، ولا يُسمح باستئناف اللعب إلا بعد مرور 30 دقيقة كاملة من دون تسجيل أي نشاط رعدي جديد.