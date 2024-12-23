"ضحكة" يونس محمود تستفز السعويين... "موعدنا بالجولة الثالثة" (فيديو)

شفق نيوز/ رد مقدم البرامج الرياضية السعودي خالد الشنيف على يونس محمود، أسطورة الكرة العراقية، والذي أثار جدلًا كبيرًا بحديثه الذي بدا ساخرًا بعد هزيمة المنتخب السعودي أمام نظيره البحريني، في المواجهة التي جمعتهما، مساء أمس الأحد، في مستهل مشوار "الأخضر" في بطولة "خليجي 26"، المقامة في الكويت.

واستهل المنتخب السعودي مشواره في خليجي 26، بالخسارة أمام البحرين بنتيجة (2-3)، على ملعب جابر الأحمد الدولي، ضمن حساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية في البطولة.

في المقابل، فاز منتخب العراق في مستهل مشواره في كأس الخليج على نظيره اليمني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب جابر المبارك، إذ سجل اللاعب أيمن حسين هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 64 من عمر اللقاء.

وسيواجه المنتخب العراقي نظيره البحريني في الجولة الثانية من البطولة على ملعب جابر الأحمد الدولي، يوم الأربعاء المقبل.

وأثناء سؤاله من قِبل مراسل برنامج "دورينا غير"، بشأن فرص العراق للتأهل، في ظل وجود منتخبات في مجموعته، مرشحة للقب، مثل السعودية، علّق يونس محمود ضاحكا: "السعودية جاية تفوز باللقب؟"، ثم استدرك بأن الأشقاء البحرينيين يقولون أيضًا إنهم قادمون للقب، ورد عليهم بأن هذا الأمر طبيعي، البحريني والقطري والكويتي.. كلهم يأتون للقب وهذه حلاوة كأس الخليج، والجميل أكثر من اللقب، هو التجمع الخليجي.

يونس محمود - نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم:تأخرنا بالهدف بسبب أسلوب منتخب اليمن.. والأهم تحقيق العلامة الكاملة#دورينا_غير_على_قناة_السعودية #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/9YGTgAJtfA — #دورينا_غير (@SBA_sport) December 22, 2024

وردا على رسالة أسطورة الكرة العراقية قال مقدم البرنامج وهو لاعب سعودي سابق خالد الشنيف، إن "ضحكة يونس محمود لمّا قال السعودية (جاية للقب)، موعدنا المباراة الثالثة بحول الله، من يضحك أخيرًا، يضحك كثيرًا، نقول يا رب، ولاعبو السعودية يستيقظون قليلا".

وبعد ختام الجولة الأولى من "خليجي 26"، جاء المنتخب السعودي ثالثًا في مجموعته، خلف البحرين ثم العراق الذي فاز على اليمن، الأخير في الترتيب.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات الكويت والإمارات وقطر وعمان، ونال كل منها نقطة واحدة، إثر انتهاء مباراتي الكويت مع عمان والإمارات مع قطر، السبت، بالتعادل 1-1.