عقوبتان من اتحاد كرة القدم لمساعد مدرب ونادي

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، معاقبة مساعد مدرب نادي الكرمة بالحرمان والغرامة، فضلا عن معاقبة نادي القاسم بغرامة مالية.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "لجنةُ الانضباطِ في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، اجتمعت في مقر الاتحاد، لمناقشةِ تقرير حكم مباراة ناديي الكرمة والميناء التي جرت على أديم ملعب نادي الرمادي الرياضيّ بتاريخ 3-5-2025 في دوري نجوم العراق".

وأضاف "حيث جاء فيه (بعد انتهاءِ المباراة، وأثناء جلوس الحكام في غرفةِ الحكام، قام مساعدُ مدرب الكرمة (وسام طالب) بالتهجم والسب والشتم على الطاقم التحكيميّ بعبارات وألفاظ بذيئة ومهينة).. ولما تقدم قررت اللجنة، معاقبةَ مساعد مدرب نادي الكرمة (وسام طالب) بالحرمان من مرافقة فريقه (لثلاث مباريات)، وغرامة مالية قدرها (5,000,000) خمسة ملايين دينار عراقيّ استناداً لأحكام المادة (47/2/ب) من لائحةِ الانضباط والأخلاق للموسم الحالي".

كما أعلن الاتحاد، في بيان آخر، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "لجنةُ الانضباط في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، اجتمعت في مقر الاتحاد، لمناقشةِ تقرير مراقب مباراة ناديي القاسم والقوة الجوية ضمن دوري نجوم العراق التي جرت بتاريخ (26-4-2025) على أديم ملعب النجف، وانتهت بالتعادل الإيجابيّ (1-1)، وقد تضمن التقريرُ قيامَ جمهور نادي القاسم بإطلاق هتافاتٍ وألفاظٍ مسيئةٍ وكلماتٍ نابية على مدرب القوة الجوية (علي عبد الجبار)".

وتابع "ولما تقدم قررت اللجنة، فرضَ غرامة على نادي القاسم الرياضيّ قدرها (5,000,000) خمسة ملايين دينار استناداً لأحكام المادة (47/2/أ) من لائحةِ الانضباط والأخلاق للموسم الحالي، وستكون العقوبةُ أشد مستقبلاً في حال تكرارِ تلك الإساءات".