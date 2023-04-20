عقوبة سعودية تنتظر كريستيانو رونالدو بعد "الحركة اللاأخلاقية"

شفق نيوز/ انهالت الانتقادات والمطالبات برحيل نجم فريق النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، إثر توجيهه إشارة "خادشة للحياء" لجماهير الهلال عقب نهاية ديربي الرياض.

وكشف القانوني أيمن الرفاعي العقوبة التي قد توقع على النجم البرتغالي بعد تصرفه غير الرياضي الذي بدر منه أثناء خروجه من أرضية ملعب الملك فهد الدولي.

وقال الرفاعي عبر حسابه في "تويتر": "مثل هذه الحالات إذا ثبتت التهمة فيها، تدخل ضمن نطاق لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم عملا بأحكام المادة (48) لأنها حصلت ضمن مسابقة رياضية معتمدة في الاتحاد وداخل الملعب".

مثل هذه الحالات إذا ثبتت التهمة فيها، تدخل ضمن نطاق لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم عملاً بأحكام المادة (48) لأنها حصلت ضمن مسابقة رياضية معتمدة في الاتحاد وداخل الملعب، وليست ضمن اختصاص النيابة العامة. https://t.co/kYjrUC9Fj6 pic.twitter.com/NJf3xLO7lT — أيمن الرفاعي (@DrAymanAlrefaie) April 19, 2023

وخسر الهلال على يد النصر بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما الثلاثاء، ضمن الجولة الـ25 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وتم تداول مقطع فيديو يظهر رونالدو وهو يوجه "حركة خارجة" إلى جماهير الهلال، التي قمت بالهتاف بالهتاف في المدرجات "ميسي .. ميسي"، في محاولة لإثارة غضبه عقب المباراة، وذلك أثناء خروجه من أرضية ملعب "الملك فهد الدولي"، الأمر الذي أثار موجة غضب وطالبوا النادي السعودي بمعاقبة اللاعب.