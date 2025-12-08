عقوبات مشددة بحق لاعبين من رديف الزوراء بعد تجاوزات ضد الحكام

شفق نيوز- بغداد

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، قراراتٍ صارمة بحق لاعبين من فريق الزوراء تحت 21 عاماً، وذلك عقب تجاوزات واعتداءات لفظية طالت الطاقم التحكيمي خلال وبعد مباراة الزوراء والقوة الجوية ضمن دوري الرديف، والتي انتهت بفوز القوة الجوية (3-1) على ملعب الزوراء في الشالجية.

وذكرت اللجنة في تقريرها التحكيمي الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "قام لاعب الزوراء سيف فراس كامل (رقم 10) بالتجاوز على الحكم المساعد الثاني بألفاظ بذيئة وخادشة عند انتهاء المباراة، ما دفع حكم الساحة إلى إشهار البطاقة الحمراء بوجهه".

وأضاف أن "اللاعبين سيف فراس كامل ومؤمل نزار عطا الربيعي توجها نحو الطاقم التحكيمي أثناء المغادرة، وواصلا الشتم والإساءة، ولولا تدخل أمن الملاعب لحدثت كارثة".

وبناءً على ذلك قررت لجنة الانضباط، "حرمان لاعب الزوراء سيف فراس كامل من اللعب مع فريقه أربع مباريات، وفرض غرامة مالية قدرها مليون دينار، استناداً للمادة (47-1-أ) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم الحالي".

وتابعت اللجنة، أن "حرمان لاعب الزوراء مؤمل نزار عطا من اللعب مباراتين، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار، استناداً للمادة ذاتها"، لافتا إلى "تنفيذ العقوبات بعد انتهاء العقوبة الفنية المترتبة على اللاعبين"، مشيرة إلى أن "القرار صدر باتفاق الآراء و قابلا للاستئناف".