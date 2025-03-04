عقوبات مالية على نادييّ الحدود وزاخو لعدم حضور مدربيهما مؤتمراً صحفياً

شفق نيوز/ أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عقوبات على نادييّ الحدود وزاخو بسبب امتناع مدربيّ الفريقين حضور المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها اجتمعت يوم أمس الاثنين لمناقشة تقرير مراقب مباراة فريقيّ الحدود وزاخو لدوري نجوم العراق التي جرت بتاريخ 4 شباط/ فبراير الماضي، وانتهت بفوز زاخو بنتيجة 3-1، حيث ذكر في تقريره "امتناع مدربيّ الفريقين عن حضور المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة".

وقررت اللجنة تغريم الناديين خمسة ملايين دينار لكل منهما، استناداً لأحكام المادة (59/5) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم 2024-2025.