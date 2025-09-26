عقوبات لناديي دهوك وزاخو تصل لخمسين مليون دينار وحرمان الجماهير

شفق نيوز- بغداد

كشفت لجنةُ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، يوم الجمعة، عن قراراتها الخاصة بلجنة الانضباط لناديي دهوك وزاخو، بفرض غرامة على الناديين وصلت إلى 50 مليون دينار وعراقي، وحرمان جماهيرهما لأربع مباريات.

وجاء في قرار اللجنة الذي تابعته وكالة شفق نيوز، إن اللجنة نظرت في الطلبَ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﺎدي دﻫﻮك اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻌﺪد 776 ﻓﻲ 2025/8/12، وﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﺎدي زاﺧﻮ ﺑﺎﻟﻌﺪد 234 ﻓﻲ 2025/8/17 ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻟﺠﻨﺔِ اﻻﻧﻀﺒﺎط والأﺧﻼق ﺑﺎﻟﻌﺪد 199 ﻓﻲ 2025/8/10، وﺗﻘﺮر ﻗﺒﻮﻟﻬﻤﺎ ﺷﻜﻼً.

وأوضحت أنه ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ الأوﻟﻴﺎتِ والإﻓﺎدات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى، ﻗﺮرت اﻟﻠﺠنةُ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺮار ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﻀﺒﺎط والأﺧﻼق ذي اﻟﻌﺪد 199 ﻓﻲ 2025/8/10، وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻧﺎدي زاﺧﻮ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ (50,000,000) ﺧﻤﺴﻮن ﻣﻠﻴﻮن دينار اﺳﺘﻨﺎداً لأﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة (1/49) وﺑﺪﻻﻟﺔِ اﻟﻤﺎدة (2/1/14) ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔِ اﻻﻧﻀﺒﺎط والأخلاق.

وأقرت اللجنة كذلك ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻧﺎدي دﻫﻮك ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ (50,000,000) ﺧﻤﺴﻮن ﻣﻠﻴﻮن دينار اﺳﺘﻨﺎداً لأﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة (1/49) وﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﻤﺎدة (2/1/14) ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ اﻻﻧﻀﺒﺎط والأﺧﻼق، وﺣﺮﻣﺎن ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﻧﺎدي دﻫﻮك أرﺑﻊ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻣﻦ دﺧﻮل اﻟﻤﻼﻋﺐ ﻓﻲ أرﺿﻬﻢ اﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ.

وبينت أن العقوبة ﺗﺴﺮي اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺳﻢ 2025-2026 ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ (ﻛﺎس اﻟﻌﺮاق) اﺳﺘﻨﺎدًا لأﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة (49/ب) ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﻤﺎدة (36/1) ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ اﻻﻧﻀﺒﺎط والأﺧﻼق 2024-2025.

وأقرت اللجنة أيضاً ﺣﺮﻣﺎن ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﻧﺎدي زاﺧﻮ أرﺑﻊ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻣﻦ دﺧﻮل اﻟﻤﻼﻋﺐ ﻓﻲ أرﺿﻬﻢ اﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ، وﺗﺴﺮي اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺳﻢ 2025-2026 ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ (ﻛﺎﺲ اﻟﻌﺮاق) اﺳﺘﻨﺎداً لأﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة (49/ب) ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﻤﺎدة (36/1) ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ اﻻﻧﻀﺒﺎط والأﺧﻼق 2024-2025.