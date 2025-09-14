عقوبات كبيرة تلاحق حكام مباراة ريال مدريد وسوسييداد

شفق نيوز- مدريد

أثارت مباراة ريال مدريد ومضيفه ريال سوسييداد التي انتهت (2-1) مساء أمس السبت، لصالح الفريق العاصمي، ضمن منافسات الدوري الإسباني، جدلاً واسعاً.

وأشهر الحكم الإسباني خيل مانزانو البطاقة الحمراء مباشرة في وجه مدافع فريق ريال مدريد دين هويسن في الدقيقة 32 من عمر المباراة على ملعب "أنويتا"، بداعي أنه كام المدافع الأخير عندما قام بعرقلة أحد لاعبي ريال سوسييداد أثناء هجمة مرتدة.

وقال تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، عقب اللقاء: "أعتقد أن هويسن كان يستحق بطاقة صفراء فقط، ميليتاو كان قريبا، والكرة لم تكن تحت سيطرة لاعب ريال سوسييداد".

وأضاف: "الحكم قدم لي تفسيرا حول البطاقة الحمراء، لكنني لم أقتنع به. دين كان غاضبا، لكنه شعر بالراحة بعد تحقيق الفوز".

من جانبها، ذكرت صحيفة "ماركا"، يوم الأحد، إن "لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم اعترفت بخطأ الحكم في قرار طرد هويسن".

وأضاف التقرير الصادر عن الصحيفة، أنه "من المؤكد أن اللقطة المثيرة للجدل ستشرح خلال الأسبوع وسيعترف بالخطأ، هذا الحدث ستكون له تبعات في صورة إيقاف، خاصة بالنسبة إلى فيغويروا فاسكيز، بسبب عدم تدخله من غرفة الـVAR لإجبار خيل مانزانو على تصحيح ما اعتبر خطأ، وهو أمر سيخضع أيضا لتحليل من قِبل اللجنة الفنية للحكام".

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار حكم الساحة كان خاطئ تماما والطرد غير صحيح ولكن الايقاف ربما سيكون من نصيب حكم الفار فيغيروا فاسكيز الذي لم يتدخل في هذا الطرد ولم يستدعي الحكم للمراجعة لكي يتيقن من هذا القرار.

ووفقا الصحيفة، فإن الاكثر من ذلك وعلى الأرجح أن الحكم خيل مانزانو غالبا لن يدير أي لقاء لفريق ريال مدريد هذا الموسم تحديدا بعد فضح التوصية من نغريرا لهذا الحكم تحديدا.