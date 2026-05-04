عقوبات "شديدة" بحق نادي النجف على خلفية أحداث مباراته مع الكهرباء

شفق نيوز- بغداد

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، عقوبات "شديدة" بحق نادي النجف الرياضي على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة فريقه الكروي مع الكهرباء أمس الأول السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من دوري نجوم العراق.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن حكم المباراة ذكر في تقريره: "في الدقيقة 45+5 من الشوط الأول حدث اعتراض من قبل الملاك التدريبي والإداري لنادي النجف، وبعد التحقق من var، أكد أنه لا توجد ركلة جزاء، وعلى إثر ذلك طالب الملاك التدريبي والإداري لنادي النجف بسحب الفريق".

وأضاف الحكم: "تم استدعائي من قبل الحكم الرابع لتوجيه البطاقة الصفراء لمدرب الكهرباء، وأيضاً إلى مشرف فريق النجف؛ بسبب حصول تراشق بينهما بالكلام، وقد قمت بإشهار الإنذار لهما".

وتابع: "بعد ذلك حاول مشرف الفريق (كرار جاسم) سحب الفريق، وحاول التهجم عليّ (على الحكم)، وتم مسكه من قبل أمن الملاعب، ووجه كلاماً بذيئاً إليّ (للحكم)، فقمت بتوجيه الكارت الأحمر له، وعلى إثر ذلك تم التهجم عليّ، وحاول رجال أمن الملاعب إبعاده، ولكن تم ضربي على الوجه والكتف، بعدها قمت بإنهاء المباراة".

وأكد الحكم في تقريره أنه تم التهجم عليه من قبل "لاعب النجف رقم 14 (محمد جاسم عبود) وشتمني، وحاول ضربي لولا رجال أمن الملاعب، وبعد ذلك جاء لاعب النجف رقم 40 (مصطفى زهير جاسم)، وحاول التهجم عليّ وسبي بألفاظ بذيئة".

وبينت اللجنة أنها اطلعت على تقرير مشرف المباراة، وكان مضمونه مطابقاً تماماً مع تقرير الحكم، ووصف الأحداث التي جرت في الملعب وصفاً دقيقاً معززاً بتقرير حكم المباراة، ولما حدث له من تجاوزات واعتداء من قبل الملاك التدريبي والإداري ولاعبي نادي النجف الرياضي. كما اطلعت اللجنةُ على صورة لحكم المباراة يلاحظ فيها حدوث رضوض ليده اليمنى.

كما اطلعت اللجنة على تقرير المنسق الأمني للمباراة، وكان مضمونه مطابقاً لما ذكر في تقرير الحكم ومراقب المباراة، مضافاً إليه قيام لاعب نادي النجف زين العابدين رائد الذي يحمل رقم 25 بالاعتداء والتهجم على الحكم، وعلى هذا الأساس تم إنهاء المباراة.

وكذلك شاهدت اللجنة الفيديوهات الخاصة بالمباراة، وقد تبين أن مشرف نادي النجف كرار جاسم حاول الاعتداء والتجاوز على الحكم، وقد تدخل رجال الأمن، وتم فض النزاع ولم يتم ضربه فعلاً.

وقررت اللجنة:

1. عدَّ نادي النجف خاسراً (0-3) أمام نادي الكهرباء.

2. حرمان مشرف نادي النجف كرار جاسم من مرافقة الفريق ودخول الملاعب (لنهاية الموسم)، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار.

3. حرمان مساعد مدرب فريق النجف سامر سعيد من دخول الملاعب لمباراة واحدة، وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار.

4. حرمان اللاعب محمد جاسم عبود الذي يحمل الرقم 14 لاعب نادي النجف حتى نهاية الموسم، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار.

5. حرمان اللاعب مصطفى زهير جاسم الذي يحمل الرقم 40 حارس مرمى نادي النجف حتى نهاية الموسم، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار.

6. حرمان اللاعب زين العابدين رائد الذي يحمل الرقم 25 لاعب نادي النجف حتى نهاية الموسم، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار.