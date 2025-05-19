عقوبات رياضية بحق إداريين ونوادٍ عراقية

شفق نيوز/ قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، يوم الاثنين، معاقبة مساعد مدرب نادي المصافي الرياضي وأحد إداريي الفريق لقيامهما بالسب والشتم تجاه حكم ومشرف المباراة، وكذلك معاقبة مشرف فريق مصافي الوسط لتجاوزه على حكام المباراة، ومعاقبة مساعد مدرب مصافي الوسط، لسلوكه غير الرياضي، فيما اعتبرت نادي الناصرية خاسراً لعدم حضوره ملعب المباراة.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن لجنة الانضباط في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، اجتمعت لمناقشةِ تقرير مراقب مباراة ناديي عفك ومصافي الوسط ضمن الدوري العراقيّ الممتاز والتي جرت على أديم ملعب عفك بتاريخ 24 أبريل/نيسان 2025 وانتهت بنتيجة (3-1) لصالح نادي عفك.

وأوضح، إذ جاء في التقرير (قام مساعد مدرب مصافي الوسط الكابتن (عمار حسين) بالسب والشتم تجاه حكم ومشرف المباراة مما استدعى بالحكم لاعطائه بطاقة حمراء، وتم إخراجه خارج حدود الملعب، ومن جانب آخر قام زميله إداري فريق المصافي (عباس إبراهيم) بالتصرف نفسه احتجاجاً على قرار الحكم وإطلاق كلام بذيء ومشين، وتم طرده على الفور، وإخراجه خارج الملعب).

وبين، أنه لما تقدم قررت اللجنة معاقبةَ (عمار حسين) مساعد مدرب نادي المصافي بالحرمان من مرافقة الفريق (مباراة واحدة) مع غرامة مالية قدرها (1,000,000) مليون دينار عراقي استنادًا لأحكام المادة (46-1-ب) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم 2024-2025.

وأضاف، كما تقرر معاقبةَ (عباس إبراهيم) إداري نادي المصافي بالحرمان من مرافقة الفريق (مباراة واحدة) مع غرامة مالية قدرها (1,000,000) مليون دينار عراقي استنادًا لأحكام المادة (46-1-ب) من اللائحة آنفة الذكر.

وأشار إلى أن العقوبة الانضباطية تنفذ بعد تنفيذ العقوبة الفنية. وصدر القرارُ باتفاق الآراء قابلاً للاستئناف.

وعن مباراة ناديي مصافي الوسط والكاظمية، قال الاتحاد إن لجنة الانضباط في الاتحادِ العراقي لكرة القدم، اجتمعت لمناقشةِ تقرير مراقب مباراة ناديي مصافي الوسط والكاظمية ضمن الدوري العراقيّ الممتاز والتي جرت على أديم ملعب المصافي بتاريخ 16 أيار/مايو 2025، وانتهت بفوز نادي مصافي الوسط بنتيجة (2-0).

وبين، إذ ذكر في التقرير لم يكن الجهاز الإداري والفني بمستوى المسؤولية لفريق مصافي الوسط، وخاصة مساعد المدرب (عمار حسين)، إذ أبدى اعتراضاً على قرار الحكم مما استدعى بالحكم لاعطائه إنذاراً، لكنه لم يلتزم بعدها، إذ تم تجاوزه على حكام المباراة بكلام بذيء ومشين تجاه الحكم، وتم طرده بالحال، وإخراجه خارج الملعب، كذلك تم إعطاءُ إنذار إلى مشرف فريق المصافي (ياسين رشيد حسن) لسلوكه غير الرياضي).

ولما تقدم قررت اللجنة، بحسب البيان، معاقبة (عمار حسين) مساعد مدرب نادي المصافي بالحرمان من مرافقة الفريق (مباراتين) مع غرامة مالية قدرها (1,000,000) مليون دينار عراقي استنادًا لأحكام المادة (46-1-ب) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم 2024-2025، وتنفذ العقوبةُ الانضباطية بعد تنفيذ العقوبة الفنية.

وتابع، كما تقرر معاقبة (ياسين رشيد حسن) مشرف فريق المصافي بالحرمان من مرافقة الفريق (مباراة واحدة) مع غرامة مالية قدرها (500,000) خمسمائة ألف دينار عراقيّ استنادًا لأحكام المادة (46-1-ب) من اللائحة آنفة الذكر. وصدر القرارُ باتفاق الآراءِ قابلا للاستئناف.

أما بخصوص مباراة ناديي الجولان والناصرية، فقد ذكر الاتحاد أن لجنة الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، اجتمعت لمناقشةِ تقرير مراقب مباراة ناديي الجولان والناصرية ضمن الدوري العراقيّ الممتاز والتي كان من المؤمل أن تجري بتاريخ 30 أبريل/نيسان 2025 على أديم ملعبِ الجولان.

وأوضح، أنه بعد الاطلاع على التقرير تبين للجنةِ أن نادي الناصرية لم يحضر ملعبَ المباراة، ولما تقدم قررت اللجنة عدَّ نادي الناصرية خاسراً (0-3) في مباراته أمام نادي الجولان استنادًا لأحكام المادة (59)، وبدلالةِ المادة (167/2) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم 2024-2025.

وأضاف، وكذلك معاقبة نادي الناصرية بغرامة مالية قدرها (5,000,000) خمسة ملايين دينار عراقيً استناداً لأحكام المادة (59/3) من لائحة الانضباط والأخلاق آنفة الذكر. وصدر القرارُ باتفاق الآراء قابلا للاستئناف.