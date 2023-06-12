عقوبات بالجملة لفريقيّ الصناعة وزاخو في دوري الشباب العراقي

شفق نيوز/ أصدرت لجنة الانضباط، في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، حزمةً من القرارات حول مباراة فريقي الصناعة وزاخو في دوري الشباب الممتاز.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها ناقشت تقرير مشرف مباراة فريقي شباب الصناعة وزاخو التي جرت يوم 8/6/2023 على ملعب نادي الصناعة ضمن منافسات دوري الشباب.

وبعد الاطلاع على الأوليات ومقاطع الفيديو التي وصلت إليها، تبين للجنة أن هناك شجاراً قد وقع بين لاعبي الفريقين وجماهير فريق نادي الصناعة، حيث قام لاعب نادي زاخو محمد عبد فاهم (رقم 23) بالاعتداء على جماهير وأحد إداريي فريق الصناعة، وكانت هناك ردةُ فعل، حيث شاركَ في المشاجرة لاعبا نادي الصناعة موسى كاظم (رقم 88) ومقتدى ظافر (رقم 95)، وبعد انتهاءِ المباراة قام لاعب شباب نادي زاخو حسين نكتل (رقم 99) بالاعتداء على حكم المباراة بالضرب، وفي ضوء ذلك تمّ إشهار البطاقة الحمراء.

وقررت لجنة الإنضباط، معاقبة لاعب شباب زاخو حسين نكتل لنهاية الموسم، ومنعه من المشاركة في كل البطولاتِ للموسم الحالي 2022/ 2023.

ومعاقبة لاعب شباب نادي زاخو محمد عبد فاهم بحرمانه من اللعب لأربع مباريات.

وكذلك، تقرر معاقبة لاعبيّ شباب نادي الصناعة موسى كاظم، ومقتدى ظافر، بحرمانهما من اللعب لأربع مباريات.

كما تقرر حرمان جماهير نادي الصناعة من الدخول إلى الملعب على أرضهم المفترضة لأربع مباريات.