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عقوبات بالجملة على خلفية أحداث مباراة الشرطة والديوانية

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-17T12:19:10+0000
عقوبات بالجملة على خلفية أحداث مباراة الشرطة والديوانية

شفق نيوز/ أصدرت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية، يوم الأربعاء، جملة عقوبات على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة فريقي الشرطة والديوانية.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها قررت "معاقبة لاعبي فريق الشرطة كلٍ من (علي فائز وأمجد عطوان وحسن عاشور) بالإيقاف لمباراتين استنادا للمادة 135 / 2 انضباط ، على أن تكون العقوبة الفنية ( الطرد ) للاعب حسن عاشور من ضمن العقوبة". 

كما قررت "معاقبة رئيس نادي الشرطة (وهاب الطائي) بالإيقاف لثلاث مباريات، وعدم الحضور للملاعب وفق المادة 135 / 2 انضباط. كما يمنع منعا باتا دخول حمايات المسؤولين الى الملاعب استنادا لكتاب مجلس الوزراء المرقم (م ، ز ، و / د 6 /24/ 12612 ) في 27/8/2019 ، ويعمم على جميع مشرفي المباريات والاتحادات الفرعية لتنفيذ ذلك".

وشملت القرارات ايضا "حرمان جماهير الشرطة من الحضور الى الملاعب لخمس مباريات متتالية في حال تم السماح للجماهير بالدخول للملاعب".

كما وجهت اللجنة تحذيرا الى رئيس نادي الديوانية على وفق المادة 10/ انضباط.

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