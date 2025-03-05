عقوبات انضباطية على زاخو بعد أحداث مباراة الكهرباء

شفق نيوز/ أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عقوبات مالية وإدارية بحق نادي زاخو وجمهوره على خلفية الأحداث التي جرت في مباراته أمام فريق الكهرباء.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها اجتمعت اليوم في مقر الاتحاد لمناقشة تقريري حكم ومراقب مباراة ناديي زاخو والكهرباء لدوري نجوم العراق والتي جرت على أرض ملعب زاخو وانتهت بفوز الكهرباء بنتيجة 1-0.

وأشارت إلى أن تقريري حكم ومراقب المباراة ذكر فيهما "بعد نهاية المباراة قام جمهور نادي زاخو برمي قناني المياه والحجارة على لاعبي نادي الكهرباء والحكام حيث تدخلت القوات الأمنية وتداركت الموقف، وكذلك قامت الجماهير نادي زاخو بمهاجمة غرفتي (VAR) والنقل التلفزيوني بالحجارة وحاولوا الصعود إليهم واستمر الوضع نصف ساعة محاصرين الحكام داخل الغرفة".

وقررت اللجنة، حرمان جمهور نادي زاخو لمباراة واحدة من الدخول الى الملعب (أرضهم المفترضة)، وغرامة مالية 25 مليون دينار عراقي، متوعدة أنه في حال التكرار ستكون العقوبة أشد.