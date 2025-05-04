عقد مدرب المنتخب العراقي الجديد يمتد حتى كأس آسيا 2027 بشرط واحد

شفق نيوز/ كشف مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، أن عقد مدرب المنتخب الجديد الأسترالي غراهام أرنولد يمتد حتى نهاية كأس آسيا 2027، بشرط واحد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عقد أرنولد سيمتد إلى نهاية كأس آسيا في حال نجح المدرب الأسترالي في التأهل بالمنتخب العراقي إلى مونديال 2026، وبخلاف ذلك سيُلغى بدون اتفاق أو فسخ للعقد".

وأشار إلى أن "أرنولد سيوقع رسمياً على العقد يوم غد الاثنين".

وكان عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم غالب الزاملي، قد أبلغ وكالة شفق نيوز، يوم أمس السبت، بأنه تم الاتفاق خلال اجتماع للاتحاد على تسميته المدرب الأسترالي غراهام أرنولد، لقيادة المنتخب الأول، خلفاً للمدرب الإسباني المقال خيسوس كاساس.

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