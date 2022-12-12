عقب الإقصاء.. رونالدو باق في قطر ورسالة من بيليه

شفق نيوز/ وجه أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، رسالة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عقب إقصاء البرتغال من نهائيات مونديال قطر 2022 ، على إثر الخسارة أمام المغرب بهدف دون رد.

ودخل رونالدو في نوبة بكاء، السبت، عقب الإقصاء من الدور ربع النهائي للبطولة العالمية، وانتهاء حلم التتويج باللقب العالمي في مسيرته المهنية، إذ سيكون من الصعب على المهاجم البالغ 37 عاما المشاركة في مونديال كرة القدم القادم 2026 والمقرر إقامته في أمريكا وكندا والمكسيك.

وكتب بيليه إلى رونالدو ردا على تعليق البرتغالي على الإقصاء من مونديال قطر: "شكرا لجلعنا نبتسم يا صديقي".

وألمح رونالدو عقب الإقصاء من مونديال قطر، إلى أنه لا يفكر في الاعتزال الدولي، وخاصة بعد التقارير التي زعمت أن البرتغالي أخبر زملاءه في غرفة خلع الملابس أنه اتخذ قرارا بالتخلي عن المنتخب البرتغالي.

وكتب رونالدو، رسالة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" جاء فيها: "للأسف انتهى الحلم بالأمس، أريدكم جميعا أن تعرفوا أنه قيل الكثير، وكتب الكثير، وجرت التكهنات بالكثير، ولكن تركيزي مع البرتغال لم يتغير ولو للحظة. كنت دائما واحدا أقاتل من أجل هدف الجميع، ولن أدير ظهري أبدا لزملائي وبلدي".

إلى ذلك غادرت بعثة المنتخب البرتغالي العاصمة القطرية الدوحة صباح يوم أمس الأحد، غداة خروجه من الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، على يد نظيره المغربي، من دون عدد من اللاعبين.

واتخذ كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، قرارا بالبقاء في قطر، وعدم المغادرة مع بعثة منتخب بلاده.

كما قرر عدد من لاعبي منتخب البرتغال البقاء لفترة أطول في قطر، مثل، برناردو سيلفا، برونو فرنانديز، وديوغو دالوت، روبن نيفيز، روي باتريسيو، رافائيل غويريرو، رافائيل لياو، جواو كانسيلو، وماتيوس نونيز.

ولم يشارك النجم البرتغالي المخضرم في التشكيلة الأساسية لمنتخب بلاده في آخر مباراتين بمونديال قطر 2022، أمام كل من سويسرا في دور الـ16، والمغرب في الدور ربع النهائي، حيث تم الدفع به بديلا في كلا المباراتين.

وأصبح رونالدو لاعبا حرا بدون أي ناد في الوقت الحالي، عقب فسخ مانشستر يونايتد قبل أسبوعين تعاقده، وبات بإمكانه الانتقال إلى أي ناد ضمن صفقة مجانية.