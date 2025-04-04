عقب الإقالة.. كاساس يبيع هدايا العراق

شفق نيوز/ كشف مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن قيام المدرب الإسباني السابق للمنتخب الوطني، خيسوس كاساس، ببيع جميع الهدايا التي أُهديت له من جهات وشخصيات مختلفة خلال فترة قيادته للمنتخب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "كاساس باع الهدايا كافة التي تلقاها من شرائح متعددة من المجتمع العراقي، والتي كانت تُعبّر عن التقدير والامتنان لجهوده في قيادة المنتخب الوطني خلال المرحلة السابقة".

وأضاف المصدر، أن "المدرب الإسباني كان يحتفظ بهذه الهدايا والمقتنيات في شقته التي خُصصت له في مجمع بوابة بغداد، وسط العاصمة"، مشيراً إلى أن "تصرفه أثار الاستغراب لدى المعنيين، خصوصاً أن بعض الهدايا كانت مقدمة من شخصيات رسمية وعامة".

يُذكر أن الاتحاد العراقي لكرة القدم كان قد قرر في وقت سابق إنهاء عقد المدرب الإسباني كاساس، على خلفية تراجع نتائج المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.