عقب الخلاف مع كلوب.. صلاح يقود ليفربول لفوز كبير على توتنهام

شفق نيوز/ قام النجم المصري محمد صلاح، أمام توتنهام هوتسبر في أول مباراة بعد واقعة "الخلاف" مع المدرب يورغن كلوب، وكان نجم اللقاء مساء الأحد.

وسجل صلاح هدفا، وصنع آخر، وساهم بثالث، خلال انتصار ليفربول بنتيجة 4-2 على توتنهام، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبضربة رأسية افتتح صلاح التسجيل، قبل أن يسدد بقوة لترتد لزميله آندي روبرتسون الذي سجل الثاني، ثم مرر صلاح للإنجليزي هارفي إليوت الذي سدد كرة صاروخية في الشباك، قبل أن يضيف الهولندي كودي غاكبو الرابع في الشوط الثاني.

وحاول توتنهام العودة في اللقاء، وسجل هدفين عن طريق ريتشارليسون وهيونغ مين سون، لكن العودة كانت متأخرة.

وخاض محمد صلاح المباراة كاملة، ولكنه لم يظهر وهو يلقي التحية على كلوب بعد المباراة.

وكان محمد صلاح قد دخل بمشادة كلامية مع مدربه كلوب، الأسبوع الماضي أمام وست هام، بعد أن قرر الأخير إجلاسه على الدكة، ثم إشراكه قبل نهاية اللقاء بعشرة دقائق.