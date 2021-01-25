"عقبة كبيرة" أمام باريس سان جيرمان لضم ميسي

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام فرنسية عن عقبة كبيرة تهدد حلم باريس سان جيرمان في التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من برشلونة الصيف المقبل.

وينتهي عقد ميسي، البالغ من العمر 33 عاما، مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، ولم يحسم موقفه من التجديد مع الفريق حتى الآن، ويرتبط بالانتقال إلى باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بشكل كبير.

وبحسب صحيفة "ليكيب"، فإن باريس سان جيرمان قدم تقريرا للمديرية الوطنية للرقابة الإدارية يتضمن خسائر محتملة تصل إلى 204 ملايين يورو، الموسم الحالي، أكثر بنسبة 60% من خسائر الموسم الماضي.

وأوضحت الصحيفة الشهيرة أن هذه الخسائر تجبر باريس سان جيرمان على خفض الإنفاق، وبيع عدد من لاعبيه.

وأشارت إلى أن باريس سان جيرمان يريد تجديد عقدي نجميه الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار، والتعاقد مع ميسي، إلا أن الأزمة المالية ستؤثر على خطط بطل الدوري الفرنسي.

وقبل أيام ذكرت تقارير إسبانية أن ميسي، الذي جدد عقده مع برشلونة في نوفمبر 2017، يكلف الفريق 100 مليون كإجمالي الراتب قبل حسم الضرائب، فهناك 78 مليون يورو كحوافز.