إعفاء مديري ملعبي المدينة وكربلاء الدوليين وتشكيل لجنة تحقيقية

شفق نيوز/ قرر وزير الشباب والرياضة العراقي، يوم الأربعاء، إعفاء مديري ملعبي المدينة وكربلاء الدوليين لكرة القدم.

وقال إعلام الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع قرر إعفاء مديري ملعبي المدينة وكربلاء الدوليين.

وأضاف، أن المبرقع، وجه بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على أسباب سوء أرضية كلا الملعبين.

وظهرت أرضية الملعبين، لا سيما ملعب المدينة الدولي في بغداد، في مباراة القوة الجوية والزوراء الاخيرة بمنظر سيء، خاصة وأن المباراة تعتبر "ديربي جماهيري" حضرها ضيوف مهمون.

ويأتي هذا الإجراء بعد انتقادات واسعة من الجماهير واللاعبين بشأن حالة العشب والظروف غير الملائمة للمباراة، وخاصةً بوجود ضيوف مهمين في الحدث الرياضي.