عطية يعتذر عن تكملة مشواره مع العميد الكربلائي وعبودي يكمل المهمة

شفق نيوز / أعلنت الهيئة الادارية لنادي كربلاء، اليوم السبت، قبول استقالة الكابتن عباس عطية مدرب "العميد" الكربلائي الذي اعتذر عن تكملة مشواره مع الفريق في المرحلة الثانية للدوري.

وقدمت ادارة نادي كربلاء وافر شكرها وتقديرها العالي للمدرب الخلوق عباس عطية لجهوده التي بذلها خلال قيادته للفريق في المرحلة الاولى".

من جهة اخرى اكدت ادارة نادي كربلاء ان "الكابتن حيدر عبودي سيقود الكادر التدريبي والذي سيشرف على تدريبات الفريق لحين تسمية مدرب جديد للفريق".