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عضو في اتحاد الكرة يكشف حقيقة استضافة العراق لبطولة "كأس العرب" المقبلة

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-18T17:37:55+0000
عضو في اتحاد الكرة يكشف حقيقة استضافة العراق لبطولة "كأس العرب" المقبلة

شفق نيوز/ وصف رحيم لفتة عضو اتحاد كرة القدم يوم السبت، الاخبار المتداولة في عدد من وسائل التواصل الاجتماعي بشأن استضافة العراق لبطولة كأس العرب المقبلة بـ"كلام سابق لاوانه".

وقال لفته لوكالة شفق نيوز؛ ان "التصريحات والكلام الشفهي والوعود لا تقدم ولا تؤخر بشأن استضافات العراق لبطولات مختلفة ما لم يتسلم رداً رسميا"، موضحاً ان  "الاتحاد العراقي سبق وأن ابدى استعداده لاستضافة بطولات عديدة وكان الموافقات الشفهية موجودة من قبل رئيس الاتحاد الدولي لكن كل ذلك وعود ومجرد كلام".

واشار الى ان "الكلام والوعود اذا لم توثق بوثائق رسمية ويتم التصويت عليها ووضعها ضمن روزنامة الاتحاد الدولي فلا اعتقد ستقام بطولة في العراق".

وتابع لفتة؛ ان "رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال ومن خلال علاقاته ولقاءاته مع شخصيات مهمة في الاتحادين الدولي والاسيوي يسعى لتقديم أفضل الخدمات للكرة العراقية ورفع الحظر عن ملاعبنا، إلا أن كل تلك المحاولات اذا لم توثق بوثائق وموافقات رسمية فلا قيمة لها".

وكانت وسائل إعلامية وصفحات على على مواقع التواصل الاجتماعي اعلنت ان اتحاد الكرة العراقي قدم طلبا للاتحاد الدولي باستضافة بطولة العرب للنسخة المقبلة في العراق على أن تفوق بنجاحها نسخة قطر.

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