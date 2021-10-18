عضو في اتحاد الكرة يكشف اسباب اعفاء باسل كوركيس

شفق نيوز/ أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم فراس بحر العلوم يوم الاثنين، ان الاتحاد من حقه إجراء تغييرات بلجانه وكوادره الفنية والإدارية.

وقال بحر العلوم لوكالة شفق نيوز؛ ان تساؤلات كثيرة طرحت بشأن تغيير المدير الاداري الكابتن باسل كوركيس بعد اعفائه من مهمته، وان الاتحاد يرى في الوقت الحالي بانه حان الوقت لهذا القرار علماً ان الكابتن باسل في هذا المنصب منذ 8 سنوات.

واضاف ان مجلس ادارة الاتحاد تغيّر وان التغيير وارد في أغلب مفاصل الاتحاد وقد تمخض اجتماع الاتحاد الأخير يوم أمس عن اتخاذ عدة قرارات من ضمنها إعفاء الكابتن باسل كوركيس وتسمية مدير إداري جديد للمنتخب وهو غيث المهنا.

وأشار إلى ان باسل قدم للكرة العراقية الكثير ونثمن عمله وجهده الكبيرين لكن القرار كان اداري وسبق ان طرحه مشرف المنتخب الوطني يونس محمود على شكل مقترح بعد أن وجد التغيير مناسباً في هذا الوقت، وبعد مناقشة المقترح الى جانب طروحات ومقترحات كثيرة طرحت من قبل رئيس واعضاء الاتحاد، تمت المصادقة عليه وإعفاء الكابتن باسل كوركيس وتسمية مدير إداري جديد.

وكان رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال وعد بتغييرات ستجرى على المنتخب الوطني بعد تعادل منتخبنا الوطني في مباراته أمام منتخب لبنان ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.