عضو في اتحاد الكرة العراقي يكشف سبب اعتذاره عن ترؤس وفد المنتخب للأردن

شفق نيوز/ كشف عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم رحيم لفتة، يوم السبت، عن سبب اعتذاره ترؤس وفد المنتخب لبطولة الأردن الدولية، وتسمية آخر بدلا عنه .

وقال لفتة، لوكالة شفق نيوز، إن "اعتذاره لم يكن بسبب خلافه مع اتحاد الكرة، لكن لتزامن موعد البطولة بارتباط خاص به وليس لأي سبب آخر كخلاف أو مقاطعة كما أثير عبر وسائل الإعلام".

وأضاف أن الاتحاد وبعد اعتذاره، سمى "النائب الأول علي جبار، لرئاسة وفد المنتخب المتجه للأردن للمشاركة في البطولة الرباعية الدولية"، مشيراً إلى أن "البطولة مفيدة لتجمع المنتخب باللاعبين المحليين والمحترفين، لأول مشاركة بعد انقطاع ليس بالقصير".

ويواصل المنتخب العراقي لكرة القدم، إجراء وحداته التدريبية، في ملعب المدينة الدولي، وذلك استعداداً للمشاركة في بطولة الأردن الدولية للفترة من 23-27 أيلول الحالي.