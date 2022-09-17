سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

عضو في اتحاد الكرة العراقي يكشف سبب اعتذاره عن ترؤس وفد المنتخب للأردن

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-17T07:16:01+0000
عضو في اتحاد الكرة العراقي يكشف سبب اعتذاره عن ترؤس وفد المنتخب للأردن

شفق نيوز/ كشف عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم رحيم لفتة، يوم السبت، عن سبب اعتذاره ترؤس وفد المنتخب لبطولة الأردن الدولية، وتسمية آخر بدلا عنه .

وقال لفتة، لوكالة شفق نيوز، إن "اعتذاره لم يكن بسبب خلافه مع اتحاد الكرة، لكن لتزامن موعد البطولة بارتباط خاص به وليس لأي سبب آخر كخلاف أو مقاطعة كما أثير عبر وسائل الإعلام".

وأضاف أن الاتحاد وبعد اعتذاره، سمى "النائب الأول علي جبار، لرئاسة وفد المنتخب المتجه للأردن للمشاركة في البطولة الرباعية الدولية"، مشيراً إلى أن "البطولة مفيدة لتجمع المنتخب باللاعبين المحليين والمحترفين، لأول مشاركة بعد انقطاع ليس بالقصير".

ويواصل المنتخب العراقي لكرة القدم، إجراء وحداته التدريبية، في ملعب المدينة الدولي، وذلك استعداداً للمشاركة في بطولة الأردن الدولية للفترة من 23-27 أيلول الحالي.

related

اتحاد الكرة العراقي يصادق على مكتبه الإعلامي ويسمي منسقي المنتخبات الوطنية

Date: 2021-12-15 19:57:07
اتحاد الكرة العراقي يصادق على مكتبه الإعلامي ويسمي منسقي المنتخبات الوطنية

المنتخب العراقي يفاتح الفرق الافريقية للقاءات ودية

Date: 2022-03-05 09:19:05
المنتخب العراقي يفاتح الفرق الافريقية للقاءات ودية

الاتحاد العراقي لكرة القدم: المال يعيقنا في التعاقد مع مدرب أجنبي

Date: 2022-07-13 07:59:15
الاتحاد العراقي لكرة القدم: المال يعيقنا في التعاقد مع مدرب أجنبي

محام دولي يوضح إمكانية انتقال العراق لاتحادي الكرة الأوروبي أو الإفريقي

Date: 2022-03-19 08:34:39
محام دولي يوضح إمكانية انتقال العراق لاتحادي الكرة الأوروبي أو الإفريقي

الإمارات ترفض طلباً عراقياً للعب في البصرة أو بغداد

Date: 2022-01-31 19:08:23
الإمارات ترفض طلباً عراقياً للعب في البصرة أو بغداد

اتحاد الكرة مستغرباً من انباء حل المنتخب العراقي: الأعضاء لم يجتمعوا لحد الان

Date: 2022-03-31 09:06:55
اتحاد الكرة مستغرباً من انباء حل المنتخب العراقي: الأعضاء لم يجتمعوا لحد الان

الاتحاد العراقي: اختيار السعودية صدمة ولن نتراجع عن حقنا

Date: 2022-03-19 11:38:54
الاتحاد العراقي: اختيار السعودية صدمة ولن نتراجع عن حقنا

يوم غد.. اتحاد الكرة يجتمع لمناقشة أوضاع المنتخب العراقي

Date: 2022-04-03 07:49:21
يوم غد.. اتحاد الكرة يجتمع لمناقشة أوضاع المنتخب العراقي